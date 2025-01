DEKRA e DAIMLER TRUCK RETAIL ITALIA: al via partnership per servizio Prerevisione veicoli pesanti

La revisione ministeriale dei veicoli pesanti, la cui età media del circolante in Italia ha ormai superato i 19 anni, rappresenta un passaggio essenziale per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative ambientali.

Daimler Truck Retail Italia, filiale diretta del gruppo Daimler Truck in Italia per vendita e assistenza dei veicoli industriali Mercedes-Benz e Fuso, leader nel settore trasporti pesanti, e DEKRA, leader nel settore della sicurezza stradale, lanciano una partnership per offrire un nuovo esclusivo servizio finalizzato ad agevolare le attività di revisione dei veicoli pesanti a vantaggio dei clienti e di tutti gli utenti della strada.

Le filiali Daimler Truck Retai Italia di Brescia e Piacenza saranno infatti le prime ad offrire il servizio di Prerevisione DEKRA, un Pacchetto integrato di Formazione specifica, Metodologie e Strumenti esclusivi per supportare il check up generale che verifica, in via preventiva, la preparazione del veicolo pesante alla revisione ministeriale. Attraverso il servizio di Prerevisione DEKRA, che certifica e standardizza il livello dei controlli, vengono ottimizzate le attività di officina per individuare e risolvere tutte quelle problematiche che potrebbero compromettere l’esito positivo della successiva revisione ministeriale, minimizzando il rischio di esito negativo della stessa, a totale vantaggio del cliente finale.

DEKRA certificherà le competenze e la formazione dei tecnici di Prerevisione (secondo la norma ISO 17024) ed il processo di Prerevisione (secondo la norma ISO 17065) permettendo a Daimler Truck Retail Italia di distinguersi sul mercato, valorizzando il proprio operato ed offrendo maggiori garanzie nell’affidamento dei lavori.

A valle del processo, i clienti dell’Officina ricevono una verifica trasparente dello stato di efficienza e sicurezza del mezzo, attraverso una Check list che testimonia i controlli fatti ed un Attestato di Prerevisione DEKRA in formato non falsificabile, da condividere con l’ispettore della revisione ministeriale che potrà utilizzarlo a supporto della propria ispezione del veicolo.

Con il lancio della Prerevisione nei centri autorizzati di Brescia e Piacenza, Daimler Truck Retail Italia e DEKRA contribuiscono attivamente a rendere le strade maggiormente sicure, un passo avanti concreto nella vision zero, obiettivo zero morti sulle strade per il 2050.

Giorgio Casalino, Country Manager Vehicle Inspection DEKRA, afferma: “Si genera un circolo virtuoso che apporta benefici a tutte le parti coinvolte: i professionisti che offrono i propri servizi nelle officine, le imprese che li impiegano ed i clienti che ne usufruiscono. Questo processo contribuisce concretamente alla riduzione dell’incidentalità ed al miglioramento della sicurezza sulle nostre strade, a vantaggio dell'intera comunità. L'investimento in formazione e certificazione da parte di Daimler Truck Retail Italia rappresenta un segnale estremamente positivo, che siamo pronti a raccogliere e sviluppare per garantire un successo duraturo”.

Secondo Lorenzo Cianfoni, CEO Daimler Truck Retail Italia: “Il nostro gruppo da sempre investe sulla sicurezza degli autisti ma anche di tutti gli utenti della strada. Questo progetto rafforzerà la fiducia dei clienti che troveranno presso le nostre officine non solo la consolidata competenza e professionalità del team, ma anche tecnici certificati e processi specifici di prerevisione che DEKRA ha sviluppato nel corso degli anni come azienda leader nel settore della sicurezza stradale”.