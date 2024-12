Fattoria Scaldasole si rilancia con una nuova veste grafica e vince il Quality Award 2025

Fattoria Scaldasole, storico player nella produzione di yogurt biologici, presenta la nuova veste grafica della sua offerta e vince il Quality Award 2025 con i suoi yogurt bianchi.

Sin dalla sua nascita nel 1986, le scelte di Fattoria Scaldasole sono state rivolte a una produzione sana e naturale, in accordo con l’ambiente e la natura. Lo stabilimento di produzione si trova ancora oggi all'interno di un parco naturale protetto ed è stato progettato per sfruttare al massimo la luce del sole, attraverso gli ampi lucernai. Grazie a un sistema di depurazione dell'acqua, viene alimentato un ruscello che scorre accanto al sito produttivo.

Con il rilancio, la parola “Fattoria” torna a essere parte integrante del logo insieme all’albero che da sempre lo contraddistingue: un ritorno alle origini, volto a celebrare la qualità e la semplicità dei prodotti, sempre biologici e realizzati con ingredienti selezionati con cura. A ciò si accompagna un nuovo colore unico e distintivo capace di trasferire gioiosità e gusto: l’arancione brillante definisce, infatti, la nuova color identity dell’offerta. Un colore in grado di comunicare l’anima viva di Fattoria Scaldasole e attirare lo sguardo sullo scaffale. Lo stile grafico è abbozzato, con schizzi disegnati con il carboncino, per una narrazione intima e senza tempo. E infine la cremosità, vera protagonista di questo restyling grafico. I ciuffi fotografati sono quelli “veri” degli yogurt bianchi di Fattoria Scaldasole, che prendono vita interagendo con altri ingredienti inseriti in un contesto bucolico.

Secondo Luigi Famulari, Direttore Commerciale Marchi di Solo Italia, parte del gruppo francese Andros: “Con il rilancio del brand, vogliamo valorizzare le sue origini e i principi fondanti che lo hanno reso un marchio riconosciuto e apprezzato a livello nazionale. La cura per i dettagli e la passione sono i nostri migliori ingredienti sin dal 1986. Da essi nasce l’unicità del nostro Yogurt, con la sua straordinaria cremosità e il gusto ricco e pieno, che è diventato un segno distintivo e apprezzato da tutti i nostri consumatori”.

Vincitrice del Quality Award 2025

Il 3 dicembre, Fattoria Scaldasole ha ottenuto il Quality Awards 2025 per i suoi yogurt bianchi: Magro, Intero e Senza Lattosio. Un riconoscimento che premia l'eccellenza nel settore alimentare e celebra l'impegno costante dell'azienda nella produzione di yogurt di qualità. L'attenzione ai dettagli, la scelta di ingredienti naturali, il rispetto per l'ambiente sono i valori chiave che hanno portato l’azienda a questo importante successo. Il premio è stato ritirato da Antonella Aufiero, Responsabile Marketing Fattoria Scaldasole.

Fattoria Scaldasole