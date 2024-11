Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Bordignon (Forum Ass.ni Familiari): “Rafforzare sinergia fra istituzioni e attori sociali per promuovere diritti minori”

“In occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza è fondamentale riflettere su quanto sia cruciale garantire a ogni bambino un ambiente sano e protetto, dove possa crescere, sviluppare le proprie potenzialità e vivere in dignità. Purtroppo, ancora oggi, milioni di bambini in Italia e nel mondo affrontano sfide gravissime: povertà, esclusione sociale, violenza e mancanza di accesso ai servizi essenziali. Dai dati Istat relativi al 2023 emerge che il 13,5% dei minori di 16 anni in Italia (1,13 milioni) si trova in una condizione di deprivazione materiale e sociale specifica, mentre il 14,% di minori vive in povertà assoluta (+4,6 dal 2014). Inoltre, il 10,5% dei giovani tra i 18 e i 24 anni ha interrotto il percorso formativo con la licenza media. Come Forum delle Associazioni Familiari siamo impegnati a collaborare con le istituzioni, le organizzazioni e le comunità affinché i diritti dei bambini siano al centro delle politiche pubbliche. Ogni bambino ha diritto a un'istruzione di qualità, a cure sanitarie adeguate, a un ambiente sicuro e soprattutto, a essere ascoltato e rispettato. Sosteniamo e rinnoviamo, dunque, l’appello dell’UNICEF ai Governi, al settore privato, alle famiglie e a tutti gli adulti di ascoltare la voce dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi di tutto il mondo, favorendo spazi di dialogo e confronto intergenerazionale per difendere e promuovere i diritti dell’infanzia. È nostro dovere, come società, garantire che nessun bambino venga lasciato indietro. Solo rafforzando la sinergia fra istituzioni e attori sociali possiamo garantire che i minori possano crescere in un ambiente favorevole, indispensabile per consentire a ciascuno di loro di sviluppare il proprio potenziale”. Lo ha dichiarato Adriano Bordignon, Presidente Forum delle Associazioni Familiari, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.