Incidenti stradali Istat. Purcaro, DEKRA: “Necessario promuovere guida responsabile e sicura”

“Le stime preliminari dell’Istat sugli incidenti stradali in Italia, relativi al primo semestre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, evidenziano una situazione in peggioramento. Nel semestre gennaio-giugno 2024, infatti, si registra un aumento del numero di incidenti con lesioni a persone (+0,9%), dei feriti (+0,5 %) e delle vittime entro il trentesimo giorno pari a 1.429 (+4,0%). Di fronte a numeri così agghiaccianti sorge la necessità di ribadire, ancora una volta, quanto sia importante promuovere una guida responsabile e sicura. Il fattore umano incide tantissimo nelle casistiche di incidenti stradali e questa tendenza deve essere frenata". Lo ha dichiarato Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia, in merito alle stime preliminari dell'Istat sugli incidenti stradali in Italia relativi al primo semestre 2024.



A tal proposito, sottolinea Purcaro "accogliamo con favore le norme previste dal nuovo Codice della Strada volte a rafforzare la sicurezza stradale in Italia. Ogni intervento diretto a ridurre il numero di incidenti e a salvaguardare la vita di chi circola sulle nostre strade rappresenta un passo nella giusta direzione. Come DEKRA, siamo impegnati nel promuovere una cultura della sicurezza e una mobilità sostenibile, soprattutto coinvolgendo i giovani, pertanto, siamo d'accordo su un inasprimento delle sanzioni riguardo comportamenti pericolosi alla guida e ulteriori misure per garantire la sicurezza di tutti gli utenti, tra cui le sanzioni per gli eccessi di velocità e le novità riguardo l'uso di monopattini e biciclette”.