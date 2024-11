Indagine Qualità della vita. Capobianco, Conflavoro: “Prioritario sostegno alle imprese per rilanciare crescita del Mezzogiorno”

“L’indagine sulla Qualità della vita 2024 di Italia Oggi – Ital Communications restituisce la fotografia di un Paese diviso in due. Ai vertici si posizionano città come Milano, Bolzano e Monza e della Brianza mentre agli ultimi gradini del podio Caltanissetta insieme a Reggio Calabria e Agrigento. Particolarmente significativi, in tal senso i risultati relativi alle nove dimensioni d’analisi affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, turismo e reddito e ricchezza. È innegabile che ancora molto deve essere fatto per accelerare la crescita del Meridione sotto il profilo industriale e occupazionale. È necessario, in tal senso, creare un ecosistema favorevole alle imprese puntando sul rafforzamento del tessuto produttivo e sulla valorizzazione delle eccellenze territoriali”. È quanto ha dichiarato Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro in merito all’Indagine sulla Qualità della vita 2024 realizzata da Italia Oggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. “Preoccupa, pertanto, il venir meno di una misura come Decontribuzione Sud che ha avuto un ruolo fondamentale per aziende e lavoratori. Politiche a supporto delle imprese, agevolazioni sottoforma di incentivi e defiscalizzazioni, investimenti in infrastrutture e interventi per l’innalzamento delle competenze, sono alcuni degli elementi cruciali su fondare una strategia di medio e lungo periodo volta a rilanciare la competitività e la crescita del Mezzogiorno”.