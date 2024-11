Infermiere aggredito a Napoli. Baldini (Enpapi): “Condanniamo atti violenti, chiediamo più sicurezza”

“Continuano, purtroppo, le aggressioni ai danni del personale sanitario. Le violenze subite la scorsa notte da un infermiere e da una guardia giurata al Pronto soccorso dell’ospedale Betania di Napoli, da parte di un paziente in attesa di essere visitato, sono l’ennesima e drammatica dimostrazione che occorre intervenire subito e con fermezza. Chiediamo più sicurezza e tutele”. Così Luigi Baldini, presidente di Enpapi, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, in merito all’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario, questa volta nei confronti di un infermiere e di una guardia giurata al Pronto soccorso dell’ospedale Betania di Napoli.

“Medici, infermieri, operatori sociosanitari, addetti alla sicurezza non possono essere bersaglio quotidiano di violenze, minacce e insulti - aggiunge Baldini - svolgono un lavoro molto delicato, a contatto con i pazienti, con risorse umane spesso limitate. È urgente avviare nuove iniziative per riportare tranquillità negli ospedali e nelle strutture di accoglienza dei malati. Il luogo di lavoro deve poter garantire la massima sicurezza agli operatori sanitari, ma anche agli stessi pazienti e ai loro familiari”.