Minori. Bordignon, Presidente Forum Associazioni Familiari: “Rafforzare il ruolo della famiglia per accompagnare crescita dei nostri ragazzi”

“Colpiscono i dati emersi dall’indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l'Adolescenza che fotografa un preoccupante aumento del consumo di alcol e droghe, così come la crescita dei fenomeni di bullismo. Quattro giovani su dieci, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, circa il 40%, pari a quasi 960mila persone, assumono una sostanza stupefacente almeno una volta nella vita. Gli 11enni vittime di bullismo sono il 18,9 % dei ragazzi e il 19,8% delle ragazze; nella fascia di età di 13 anni sono il 14,6% dei maschi e il 17,3% delle femmine. Nel 2023, inoltre, circa il 40% degli studenti minorenni ha partecipato a risse, mentre il 14% ha preso parte a episodi di violenza collettiva, il 6% ha danneggiato di proposito beni pubblici o privati. Come genitori, educatori e cittadini non possiamo ignorare l’impatto drammatico delle dipendenze sul benessere psicofisico dei nostri giovani. La famiglia, in quanto primo ambiente di crescita e protezione, deve essere messa nelle condizioni di supportare adeguatamente i propri figli, attraverso una rete di interventi educativi e preventivi a livello sociale, scolastico e istituzionale. Nei processi educativi è necessario prima di tutto convertire lo sguardo di noi adulti. I più piccoli meritano di essere incontrati con la stima e la fiducia che meritano. Il cambiamento parte soprattutto dalla capacità degli adulti di migliorarsi. È importante, dunque, porre l’attenzione su questi numeri che rappresentano un campanello d’allarme di fronte al quale non dobbiamo abbassare la guardia. Occorre, in tal senso, approntare una risposta collettiva che coinvolga la società nel suo complesso, per contrastare con determinazione questi comportamenti a rischio. È fondamentale, inoltre, promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani, affinché possano comprendere i pericoli legati all’uso di sostanze e al bullismo, e trovare, nel rispetto reciproco, il coraggio di chiedere aiuto. Al contempo, bisogna investire maggiori risorse per il sostegno delle famiglie, nella promozione di un’educazione responsabile e nella creazione di spazi sicuri per i ragazzi, dove possano sviluppare le proprie potenzialità senza essere esposti a rischi”. Lo ha dichiarato Adriano Bordignon, Presidente Forum delle Associazioni Familiari in merito ai dati emersi dall’indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l'Adolescenza.