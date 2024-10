Mobilità. Toni Purcaro, (DEKRA Italia): “Cogliere sfida della transizione per svecchiare parco circolante italiano”

“La fase di transizione della mobilità può rappresentare un’opportunità unica per affrontare un problema strategico dal punto di vista della sicurezza stradale in Italia che è la vetustà del parco circolante. La crisi del settore automotive a cui stiamo assistendo è anche legata alla riluttanza verso l'accesso alle nuove motorizzazioni che deriva da prezzi sicuramente non competitivi. Si tratta di un tema che avremmo potuto gestire in maniera diversa in ottemperanza al principio di neutralità tecnologica e che avremmo potuto sfruttare anche per svecchiare il parco circolante italiano. Ciò avrebbe consentito anche una crescita più sostenibile relativamente a questo settore, ma anche un miglioramento della sicurezza dei mezzi in circolazione. Gli incentivi sono certamente importanti per accompagnare la transizione ma non possono diventare strutturali, porterebbero ad un mercato “drogato” e non trasparente. Il comparto automotive sta risentendo molto della crescita dei prezzi, della mancanza di competitività e, soprattutto, dei costi necessari alla realizzazione di questi nuovi veicoli. Non bisogna dimenticare, inoltre, che per quanto riguarda lo sviluppo dei nuovi veicoli, in Asia c’è un fortissimo supporto alle aziende produttrici da parte dei governi, nodi che stanno venendo al pettine in maniera particolarmente significativa in questo momento”. Lo ha dichiarato Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia, intervenuto a Rai News 24.