In Lombardia arriva il Natale del Grinch nei ristoranti McDonald’s

Per tutto il mese di dicembre, McDonald’s Italia accoglierà il Grinch nei suoi ristoranti, confermandosi come una delle destinazioni preferite dalle famiglie italiane. L’iniziativa punta a offrire ai clienti un’esperienza che va oltre il semplice momento del pasto, combinando divertimento, convivialità e magia natalizia. Grazie al nuovo approccio “It’s Happy Meal Time”, ogni visita sarà pensata per essere unica e speciale.

Fino al 25 dicembre, grandi e piccini potranno immergersi nell’atmosfera del Natale con sorprese a tema Grinch legate agli Happy Meal.

Nei ristoranti aderenti in Lombardia, l’attività, realizzata con il supporto dell’agenzia di comunicazione Ital Communications, prevede: performance dal vivo del Grinch, che regalerà momenti di intrattenimento indimenticabili; distribuzione di cartoncini personalizzati e adesivi esclusivi, creati per l’occasione; QR Code speciali per accedere a un podcast natalizio esclusivo composto da 5 episodi, in cui il Grinch racconterà affascinanti storie di Natale.

Calendario degli eventi

Il tour del Grinch inizierà in Lombardia, partendo dalla provincia di Mantova:

4 dicembre : Curtatone, presso il McDonald’s di Via Giovanni Campia, ore 19:00-21:00

5 dicembre: Asola, presso il McDonald’s di Via Parma 26, ore 19:00-21:00

Tappa successiva a Como:

7 dicembre: Cantù, presso il McDonald’s di Via Milano 96, ore 15:00-17:00

Appuntamenti dell’8 dicembre:

Bergamo : Dalmine, presso il McDonald’s di Via Vailetta, ore 15:00-17:00

Varese: Malnate, presso il McDonald’s di Via John Fitzgerald Kennedy, ore 15:00-17:00

Il 10 dicembre a Pavia:

Voghera, presso il McDonald’s di Viale Martiri della Libertà, ore 19:00-21:00

Numerose anche le tappe a Milano e provincia:

14 dicembre : Solaro , presso il McDonald’s di Via Varese 220, ore 15:00-17:00 Buccinasco , presso il McDonald’s di via della Resistenza 9, ore 16:00-18:00



15 dicembre : Cinisello Balsamo , presso il McDonald’s di Viale Fulvio Testi 132, ore 12:00-15:00 Cascina Merlata , presso il McDonald’s di Via Pier Paolo Pasolini, ore 15:00-17:00