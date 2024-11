Pomodoro, Alessandro Squeri (Dg Steriltom): “Per i 90 anni nuovo logo che esprime cura”

“Il 2024 rappresenta per l’azienda Steriltom un anno importante. Quest’anno infatti celebriamo i 90 anni di attività e per festeggiarli abbiamo deciso di dare una nuova identità all’azienda realizzando un nuovo logo più armonico e moderno e al passo con i tempi”. Lo dichiara in una nota Alessandro Squeri, Direttore Generale di Steriltom, azienda leader a livello europeo nella produzione della polpa di pomodoro per il settore Food Service e Industriale.



“Nel panorama del mercato odierno, Steriltom si distingue come partner affidabile, competitivo e sostenibile e sono proprio questi gli elementi che si vogliono racchiudere con la nuova vision del logo rimanendo ancorati alle nostre radici e alla terra, che sono un elemento tuttora indispensabile e fondante dell’azienda” – aggiunge Squeri.



“Oggi Steriltom, mantenendo la sua identità storica, è un’azienda leader nei canali della ristorazione e dell’industria con un fatturato di più di 200 milioni di euro e che esporta la propria polpa di pomodoro in più di 80 Paesi. Questa sua grande riconoscibilità nel settore Food Service e Industriale - prosegue Squeri - viene mantenuta nel nuovo logo che ricorda i campi ed il sole, i colori che riportano alla sostenibilità e si aggiunge un pay off “Taste the Care” che vuole esprime il concetto di “cura”, una cura che Steriltom vuole dare a 360°”.



“Cura dei dipendenti e dei collaboratori, affinché siano orgogliosi di far parte della nostra famiglia, cura dei clienti e di tutti gli stakeholder, affinché siano entusiasti di lavorare con noi, cura del pomodoro e di chi lo coltiva, per avere una materia prima sana e di qualità e cura dell’ambiente, per salvaguardare la biodiversità e tutelare il territorio. Sono questi i nostri tratti distintivi che continuiamo a garantire e che con la nuova vision del logo siamo pronti a proseguire abbracciando i cambiamenti e le nuove sfide”, conclude Squeri.