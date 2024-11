Premio Touchpoint "Grandi Storie Italiane" alla Guardia Di Finanza per le attività legate alle celebrazioni del 250° anniversario di fondazione del Corpo

La Guardia di Finanza ha ricevuto il Premio Touchpoint “Grandi Storie Italiane” per l’eccezionale cura e attenzione con cui il Corpo ha organizzato le celebrazioni del 250° anniversario di fondazione, un traguardo di grande rilevanza storica e simbolica. Grazie alle tante iniziative messe in campo e a una campagna di comunicazione moderna ed efficace, questo importante compleanno è diventato un’occasione memorabile per accendere i riflettori non solo sul passato glorioso del Corpo, ma anche su quei valori di legalità, sicurezza economico-finanziaria e servizio alla comunità che, oggi come ieri, lo contraddistinguono. Gli eventi solenni, sportivi, educativi e culturali che si sono succeduti nel corso del 2024 hanno contribuito a rafforzare il legame con i cittadini, consolidando anche il senso di appartenenza. La campagna di comunicazione ha trasmesso questi valori in modo chiaro e coinvolgente, proiettando la Guardia di Finanza verso nuove sfide con spirito di innovazione e dedizione. Il premio è stato consegnato nel corso della serata organizzata da Oltre La Media Group nella suggestiva cornice di Fabbrica di Lampadine a Milano e ritirato dal Generale di Brigata Gianluca Filippi, Capo del V Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza.