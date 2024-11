Premio Touchpoint "Informazione & Impatto Sociale" a ItaliaOggi e Ital Communications per l'Indagine sulla Qualità della Vita in Italia 2024

ItaliaOggi e Ital Communications vincono il Premio Touchpoint “Informazione & Impatto Sociale” per l’eccellente lavoro di analisi e comunicazione svolto da ItaliaOggi e Ital Communications nell’ambito dell’Indagine sulla Qualità della Vita 2024, insieme all'università Sapienza di Roma. Grazie a una metodologia rigorosa e alla capacità di trasformare dati complessi in informazioni accessibili, l’indagine ha offerto una visione dettagliata del benessere socioeconomico delle province italiane. L'accuratezza scientifica e l'impatto mediatico dello studio hanno stimolato un dibattito costruttivo sulle politiche pubbliche, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita in tutto il Paese. L'innovativa strategia di comunicazione rende lo studio una risorsa indispensabile per cittadini, amministrazioni e decisori politici. Il premio è stato consegnato nel corso della serata organizzata da Oltre La Media Group nella suggestiva cornice di Fabbrica di Lampadine a Milano e ritirato da Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications e da Marino Longoni, Condirettore ItaliaOggi.

Secondo Marino Longoni, Condirettore ItaliaOggi: "Un importante riconoscimento verso un progetto che sintetizza il nostro impegno nel coniugare giornalismo di qualità e analisi rigorosa per offrire un servizio utile al Paese. L’indagine sulla Qualità della Vita è uno strumento che, anno dopo anno, punta a restituire una fotografia fedele e comprensibile delle dinamiche socioeconomiche che caratterizzano le province italiane. Grazie alla collaborazione con Ital Communications e a una strategia comunicativa innovativa, siamo riusciti a trasformare dati complessi in informazioni fruibili per il pubblico, stimolando riflessioni importanti su come migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Questo premio ci sprona a continuare su questa strada, convinti che il giornalismo possa e debba avere un impatto concreto e positivo nella società".

Per Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications: "Sono profondamente onorato di ricevere, insieme a ItaliaOggi, il Premio Touchpoint 'Informazione & Impatto Sociale' per l’Indagine sulla Qualità della Vita nelle Province Italiane 2024. Questo riconoscimento rappresenta un tributo al lavoro collettivo di chi ha creduto nell’importanza di un’informazione chiara, accessibile e fondata su dati veritieri. La nostra indagine non è solo un esercizio accademico, ma un impegno concreto per fornire strumenti di riflessione utili a cittadini, amministratori e decisori politici. L’obiettivo è stimolare un dibattito costruttivo su come migliorare il benessere socioeconomico nel nostro Paese, puntando su trasparenza e innovazione nella comunicazione. Questo premio ci motiva a proseguire nel nostro impegno per un’informazione di qualità che possa fare davvero la differenza".