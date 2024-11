Prosegue il piano di sviluppo del Campus Bio-Medico. I cittadini di Trigoria esplorano il Masterplan One Health in una mostra immersiva

Prosegue il dialogo con la comunità di Trigoria, avviato lo scorso 24 aprile con la presentazione del progetto di sviluppo del Campus Bio-Medico di Roma in Campidoglio. Inserito nel Social Green Masterplan, il progetto promuove lo sviluppo secondo il principio One Health, a beneficio della comunità e della scienza. Presso il Centro Anziani del Municipio Roma IX, è stato presentato il piano di sviluppo ai cittadini, i quali hanno potuto esplorarne i dettagli attraverso una mostra immersiva. L'obiettivo di Roma Capitale e del Campus Bio-Medico è rigenerare l'area di Trigoria, migliorandola socialmente per rispondere alla crescente domanda di formazione e di servizi di assistenza. L'iniziativa, organizzata dall’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale in collaborazione con il Municipio Roma IX, rappresenta un passo significativo nel percorso partecipativo del Masterplan One Health.

Esperienza interattiva e di confronto

L’evento è stato concepito come un percorso espositivo interattivo, utilizzando il metodo dell’animazione territoriale per coinvolgere i cittadini di Trigoria e presentare loro il Masterplan One Health, evidenziandone i benefici per la comunità locale. La mostra si è articolata in corner tematici, pensati per approfondire la storia del Campus Bio-Medico e del territorio, i principi guida del progetto, le aree verdi, l’accessibilità e il ruolo del paesaggio, illustrando nel dettaglio i contenuti del Masterplan. Attraverso pannelli informativi, render, infografiche e immagini, i visitatori hanno avuto l’opportunità di conoscere le diverse fasi del piano. Inoltre, la presenza dei progettisti del Campus Bio-Medico e dei rappresentanti di Roma Capitale ha permesso di rispondere a domande e approfondire argomenti specifici, garantendo un’esperienza informativa e coinvolgente. L'incontro ha favorito un dialogo diretto tra il gruppo di lavoro, l’amministrazione capitolina, i progettisti e la comunità, creando un ambiente di confronto e scambio di idee. Questa occasione di ascolto ha consolidato ulteriormente il rapporto tra il Campus Bio-Medico e il quartiere, confermando l’impegno dell’Istituzione nel coinvolgimento attivo del territorio.

Cosa prevede il piano

Il “Masterplan One Health si inserisce in un programma di sviluppo più ampio, denominato "Social Green Masterplan", che guiderà l’evoluzione del Campus Bio-Medico verso un potenziamento progressivo dei servizi formativi, assistenziali, di ricerca e terza missione. Il piano di articola attorno ad un grande parco universitario di 65.000 mq in connessione con il quartiere e con il Sentiero Andrea D’Ambrosio della vicina Riserva Naturale di Decima Malafede. Un parco che farà da aggregatore del Campus esistente e dei nuovi spazi destinati alla cura, alla formazione universitaria, alla ricerca scientifica nell’ambito delle Scienze della Vita, alla socialità e all’innovazione, con residenze e attrezzature per lo sport e la vita all’aria aperta in ottica intergenerazionale e di inclusione della disabilità e della fragilità. In prospettiva, con il successivo e graduale completamento del Social Green Masterplan, che ha sinora consentito la piantumazione di circa 10.000 nuovi alberi, si darà vita a una rete di “parchi tematici multifunzionali” per valorizzare la biodiversità e la Riserva Naturale di Decima Malafede, in armonia con le nuove strutture accademiche e sanitarie previste dal piano urbanistico. L’obiettivo è realizzare una "città parco" moderna e interconnessa, in cui natura e architettura collaborano per rispondere alle esigenze di cura e formazione. Il Campus rappresenterà così un elemento di collegamento tra il tessuto urbano di Trigoria e la Riserva Naturale circostante migliorando la qualità della vita e facilitando una mobilità sostenibile.

Per Domenico Mastrolitto, Direttore Generale Campus Bio-Medico SpA: "Con il Masterplan One Health, il Campus Bio-Medico si impegna a dare vita a un programma di rigenerazione che va oltre la dimensione fisica, per promuovere un autentico sviluppo sociale, economico e ambientale a beneficio della comunità di Trigoria e di tutto il territorio circostante. Vogliamo rispondere concretamente alla crescente domanda di formazione avanzata, assistenza sanitaria e servizi di qualità, mettendo al centro il benessere della persona e la sostenibilità integrale. Il nostro obiettivo è migliorare Trigoria grazie ad un polo di eccellenza e innovazione, dove coesistano spazi educativi, strutture sanitarie e aree verdi, in un dialogo costante con i cittadini e le istituzioni”.

Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale ha affermato: “L’idea di un campus universitario integrato, in cui la salute umana è strettamente legata a quella degli animali e dell’ambiente, è al centro dell’approccio one health, un concetto che si sta rivelando come decisivo per ridisegnare le nostre città e i nostri territori in una fase di cambiamento che questa Amministrazione desidera guidare nell’ottica del dialogo e della partecipazione. Questo paradigma ci invita a ripensare la nostra Città come un tessuto vivo che integrando le sue radici millenarie con lo sguardo rivolto al futuro favorisca servizi di qualità, trasformazioni sostenibili in ottica ambientale del tessuto urbano ed esperienze di inclusione sociale e intergenerazionale. Fondamentali in questa traiettoria, le direttrici strategiche individuate dalla sfida verso il 2045 del Campus Bio-Medico nel suo piano di sviluppo, che questa Amministrazione si impegna ad approvare entro questo mandato: la crescita delle periferie come hub integrati di innovazione e competenze; l’integrazione degli spazi verdi agli spazi urbani in chiave eco-sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici; l’approccio urban one health che pone al centro la persona in un eco-sistema infrastrutturale, ambientale e sociale”.

Secondo Titti Di Salvo, Presidente Municipio Roma IX: “I Municipi non hanno molti poteri. Sicuramente meno di quelli che servirebbe all’istituzione di prossimità, la più in grado di recepire e rappresentare le istanze del territorio. Ma hanno un grande potere che è quello di creare alleanze e reti, condizione necessaria per realizzare nella contemporaneità progetti di rigenerazione sociale e urbana. Questo è il Masterplan anticipato in primavera in Campidoglio e presentato oggi formalmente qui. Un grande progetto di rigenerazione sociale e urbana costruito anche attraverso il coinvolgimento non formale di tutto il territorio. La stessa funzione di coinvolgimento l’ha svolta la recente ricerca sociale promossa dal Campus, preziosa perché aiuta a leggere le domande dei nostri cittadini. L’indagine è’ stata condotta nei mesi scorsi dall’Istituto Piepoli nel quartiere di Trigoria. I suoi risultati sono stati messi a disposizione della Città’ dal Campus Bio-Medico che ringrazio, con l’obiettivo di rendere Trigoria un laboratorio in grado di sperimentare nuove soluzioni per migliorare la qualità di vita di tutti”.