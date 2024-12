Salute. Dario Squeri (AD Steriltom): “Screening senologici in azienda per la prevenzione”

Steriltom continua il suo percorso di sostenibilità aziendale. Anche quest’anno l’azienda ha deciso di proseguire con l’attività di prevenzione di prossimità, offrendo alle proprie dipendenti la possibilità di effettuare una visita senologica direttamente in azienda.

Grazie a Lilt Piacenza, Centro Salute Donna e Fora Mobile Diagnostic, circa 25 collaboratrici hanno avuto l’opportunità di effettuare uno screening completo di ecografia mammaria e/o mammografia.

“La presenza femminile in azienda è in forte crescita, pertanto risulta necessario aderire ad iniziative territoriali che promuovono il benessere sociale” – dichiara Dario Squeri, amministratore delegato di Steriltom, azienda dedita alla lavorazione del pomodoro sita a Gragnano Trebbiense (Piacenza). “Abbiamo avviato questo tipo di attività lo scorso anno, riscontrando una buona adesione, pertanto abbiamo deciso di proporre nuovamente questa iniziativa a cui daremo sicuramente seguito nei prossimi anni. Il progetto Welfare di Steriltom si sta ampliando notevolmente, vogliamo garantire ai nostri dipendenti una tutela a 360 gradi, e questa giornata in rosa rappresenta un piccolo passo verso questa direzione” conclude Squeri.

Steriltom, promuovendo la sostenibilità aziendale e sociale, condivide e supporta questa iniziativa di prevenzione di prossimità e pertanto ringrazia per la collaborazione Lilt Piacenza, Centro Salute Donna e Fora Mobile Diagnostic.