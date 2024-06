Salute mentale. Gruppo La Redancia lancia la piattaforma online Mymentis

Da un’esperienza trentennale nel campo della salute mentale e degli interventi psicoterapeutici nasce Mymentis, la nuova piattaforma online di psicologia con professionisti di alto livello, selezionati e supervisionati. Il Gruppo La Redancia, leader nella psicoterapia residenziale, ha deciso di innovare e puntare sull’online per offrire al maggior numero di pazienti la propria qualità di cura. Etica, competenza, serietà e coerenza sono le fondamenta di Mymentis, attraverso la quale Il Gruppo, attivo dal 1990, intende intercettare una domanda di cura crescente, proponendosi come punto di riferimento nel settore della consulenza psicologica e psicoterapica online.

“Il Gruppo La Redancia - sottolinea Fabio Giusto, Ceo di Redancia e di Mymentis - vuole portare online la qualità, l’attenzione ai pazienti e ai professionisti, i risultati frutto di trent’anni di lavoro nel mondo fisico. Non siamo un marketplace, ma un gruppo consolidato di esperti con una lunga esperienza nella cura di tutte le patologie psichiatriche. Mymentis è per noi una startup che nasce da questa esperienza con l’obiettivo di fornire un servizio di qualità a un prezzo accessibile grazie alle tecnologie digitali, applicando anche nel mondo virtuale la nostra organizzazione del lavoro che prevede alti standard di selezione e formazione degli operatori per fornire ai pazienti un aiuto completo e professionale. Adegueremo l’offerta in Rete alla nostra tradizione che ci ha portato a diventare, con La Redancia, uno dei principali operatori del settore per non tradire la fiducia di chi vorrà rivolgersi al nostro servizio”.

Nasce Mymentis

La nuova piattaforma online rende accessibile il servizio di cura a tutti, dalle 8.00 alle 22.00, sabato e domenica compresi, con un supporto psicologico adattato alle esigenze di ogni singolo paziente. Mymentis è un'organizzazione strutturata, con un impegno profondo e un approccio clinico e professionale di eccellenza, rappresentato da una direzione clinica di massima esperienza guidata dal professor Giovanni Giusto e dalle dottoresse Milena Meistro e Anna Codino, insieme ad altre figure chiave, che garantiscono la qualità del servizio, tra i quali un comitato di garanti che supporta i professionisti.

“Il Gruppo La Redancia intende rispondere a una crescente domanda di cura mettendo a servizio di tutti un supporto psicologico di qualità, perché la psicoterapia online, se fatta bene, può avere la stessa efficacia di quella in presenza” - spiega la dottoressa Milena Meistro - “Mymentis è garantita da una storia, ma deve garantire la continuità e la coerenza di questa storia. Per questo abbiamo alti criteri di selezione dei nostri psicoterapeuti, che vengono scelti da una commissione di psicologi e medici psicoterapeuti e dalla direzione clinica, che ne valuta il percorso scolastico, formativo e anche esperienziale. La psicoterapia propone numerosi approcci e tecniche, e il nostro è un modello integrato che intende adattare la tecnica all’esigenza del paziente”.

I vantaggi per gli utenti e per gli operatori

Mymentis offre notevoli vantaggi ai professionisti della salute mentale integrando la gestione dei clienti, le chat, le videochiamate e i pagamenti in un'unica soluzione, consentendo ai professionisti di lavorare in modo più efficiente e di gestire le attività quotidiane con estrema facilità. Mymentis offre, inoltre, una grande flessibilità lavorativa, permettendo ai terapeuti di scegliere orari e giorni di lavoro. Inoltre, riduce il carico amministrativo a un'unica fatturazione mensile per tutte le sedute, risparmiando tempo e costi associati alla gestione di uno studio privato.

In tal senso, l'operatore che collabora con Mymentis non deve preoccuparsi della ricerca di nuovi pazienti, poiché la piattaforma automatizza l'acquisizione di clienti attraverso campagne di comunicazione nazionali e sfruttando la notorietà del Gruppo La Redancia. Mymentis garantisce una remunerazione sempre puntuale e adeguata. Inoltre, fornisce una formazione completa (con la possibilità di corsi specialistici gratuiti offerti dal Gruppo La Redancia) sull'utilizzo della piattaforma e un supporto continuo in ambito tecnologico, clinico e formativo. Mymentis opera con chiarezza e trasparenza, offrendo altresì un contratto equo e flessibile che può essere interrotto in qualsiasi momento, garantendo un ambiente di lavoro sereno e stimolante per tutti i professionisti coinvolti.

Il Gruppo La Redancia

Il Gruppo La Redancia nasce nel 1990 con l’intento di proporre un modello etico integrato di trattamento psicologico che coinvolgesse il paziente, i suoi curanti territoriali e il nucleo familiare, in un percorso condiviso che potesse rappresentare un passaggio dinamico utile al raggiungimento di una migliore qualità della vita. Il Gruppo è formato da circa 500 professionisti tra dipendenti e collaboratori, con competenze multidisciplinari, che hanno il mandato di progettare e costruire il percorso riabilitativo specifico ai bisogni del paziente. Il Gruppo Redancia è formato da numerose comunità terapeutiche dislocate in Liguria, Piemonte, Lombardia e Calabria, tutte accumunate dallo stesso metodo ma diversificate per tipologia di pazienti (disturbi psicotici, disturbi di personalità, doppia diagnosi, disabilità intellettiva), età anagrafica degli stessi (adolescenti, adulti, anziani) e livello di intensità riabilitativa (dalla alta intensità sino alla residenzialità ‘leggera’).