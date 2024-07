Sanità. Liste d’attesa; Iardino (The Bridge): “Nuova Piattaforma nazionale strumento indispensabile per monitoraggio dati”

“La nuova legge sulle liste d’attesa può rappresentare uno strumento di concreta utilità per i cittadini e rendere la sanità finalmente più accessibile. In particolare, con l’istituzione presso Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, della Piattaforma nazionale sulle liste d’attesa sarà possibile avviare un coordinamento tra le diverse Regioni e Province Autonome, attuando quel monitoraggio che come Fondazione The Bridge avevamo più volte evidenziato e sollecitato alle Istituzioni”. Lo afferma Rosaria Iardino, Presidente di Fondazione The Bridge, in merito all’approvazione della nuova legge sulle liste d’attesa.

“Tra le tante criticità che da tempo abbiamo avuto modo di rilevare - ha aggiunto Iardino - c’è sicuramente il dato della disomogeneità nella gestione delle liste d’attesa da parte delle Regioni. Una disomogeneità che si riflette anche nelle modalità con cui i dati delle liste d’attesa vengono raccolti e resi pubblici, rendendo impossibile una lettura corretta e coerente della situazione esistente. Non solo, diventa difficile anche definire una comparazione tra le diverse realtà regionali, con il risultato di precludere la possibilità di una programmazione coerente ed efficiente”.