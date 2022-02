Divella, al via il progetto “Cucinare in… Libertà” con lo Chef Donato Carra

Gli scatti d'Affari

Divella, il Corporate Chef Donato Carra sale in cattedra per il progetto “Cucinare in… Libertà”

Un corso di cucina gratuito per i ragazzi delle scuole medie nel quartiere Libertà di Bari. È il progetto “Cucinare in… Libertà”, nato dalla collaborazione fra F. Divella S.pA. e l’Oratorio Redentore, con il patrocinio del Comune di Bari, basato su un ciclo di lezioni (per un totale di 60 ore) guidate dal Corporate Chef di Divella Donato Carra. Le lezioni affronteranno temi come la storia e cultura della cucina italiana, l’etica professionale e la cultura del lavoro, le tecniche di base per preparare i piatti, decorarli e presentarli in tavola. Al termine del corso l’azienda di Rutigliano rilascerà un attestato di partecipazione a tutti i giovani partecipanti.