3-I senza vertici e dipendenti. Il carrozzone per il Pnrr voluto da Draghi

3-I, un carrozzone vuoto. Doveva servire per il Pnrr ma non ha neanche un dipendente

Era stato annunciato con grande enfasi il 12 dicembre 2022, ma ad un anno di distanza è già cambiato tutto. Il progetto fortemente voluto dall'ex premier Mario Draghi, denominato 3-I è fermo. La società - si legge su Milano Finanza - era stata creata per il Pnrr con l'obiettivo di unire i cervelli informatici di Inps, Inail e Istat per dare vita a una software house a servizio dello Stato. Ma la realtà è molto diversa rispetto ai desiderata. Si tratta di ua società pubblica che ha cinque consiglieri di amministrazione, cinque revisori contabili e zero dipendenti. E senza mai neppur aver cominciato ad operare è già arrivata a raggiungere un piccolo record: ha già cambiato tre presidenti.

Per capire la grandezza del flop di questo progetto - prosegue Milano Finanza - basta leggere nella pagina dell'amministrazione del sito ufficiale cosa viene scritto. In tutte le pagine compare la dicitura "Sezione in fase di implementazione". Il caso di questa società era diventato molto mediatico dopo la nomina di Claudio Anastasio, lanciato dalla famiglia Mussolini. Dopo poco si scopre il perché, nel suo programma di presentazione non riesce a resistere e cita una frase del Duce. Ma non una a caso, quella con cui Mussolini annuncia alla Camera la responsabilità politica dell'omicidio Matteotti. Meloni è costretta a rimuoverlo dall'incarico. Ora dopo tre presidenti nominati qualcosa si muove, si cerca un direttore generale. La società 3-I forse parte davvero questa volta.