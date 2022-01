5G, interferisce con gli aerei in volo. Emirates: "Stop collegamenti con Usa"

5G, interferisce con gli aerei. Allarme rosso delle compagnie mondiali

Comincia l'era del 5G ma è già allarme per le possibili interferenze dei ripetitori con gli aerei in volo. Scatta la preoccupazione mondiale e la compagnia Emirates sospende i voli verso gli Usa. La società non ha spiegato per quanto tempo i voli saranno sospesi, ma di fatto sono stati azzerati tutti quelli in programma fino al 31 gennaio. E intanto - si legge su Repubblica - altre compagnie, come Air India e le giapponesi Ana e Japan Airlines hanno cancellato i voli verso gli Usa. Dall’evoluzione della risposta americana al lancio del sistema 5G dipenderà la risposta che Emirates darà. Ma questa decisione, che coinvolge uno dei giganti mondiali dei trasporti, segna un clamoroso autogol d’immagine per gli Stati Uniti, alla vigilia del lancio della nuova tecnologia. Il rischio, secondo molte compagnie, è che l’installazione del 5G possa interferire con i sistemi di bordo.

Le due big della telecomunicazione americana, - prosegue Repubblica - At&t e Verizon, hanno provato a rassicurare, ma non è bastato, anche perché in questo caso le critiche non sono arrivate da associazioni di consumatori, ma dalle stesse compagnie aeree: gli amministratori delegati di Delta, American Airlines, United Airlines e altri sette brand di voli commerciali e cargo, come Ups e FedEx, avevano chiesto da tempo al segretario ai trasporti Pete Buttigieg di rinviare il lancio. Il rischio, avevano affermato, è vedere migliaia di voli cancellati per motivi di sicurezza. Cosa puntualmente avvenuta. Internet ad alta velocità usa le cosiddette frequenze della banda-C, utilizzate dagli equipaggi di bordo per misurare l’altitudine.

