Acqua & Sapone lascia a casa 170 dipendenti: in chiusura magazzino nel Lazio

Acqua & Sapone lascia a casa 170 dipendenti: annunciata la chiusura del deposito di Lanuvio in Lazio

La piattaforma logistica di Acqua & Sapone, Hclog, ha annunciato l'imminente chiusura del deposito e il licenziamento in tronco di 170 dipendenti. L'annuncio è stato fatto in occasione di un incontro con i vertici aziendali, al quale hanno presenziato anche i sindacati. Si tratta di una misura che include l’intero organico del deposito situato a Lanuvio, in provincia di Roma, ai confini con Aprilia, che rappresenta una delle più importanti realtà del territorio.

Non a caso il magazzino rifornisce la merce di tutti i punti vendita del marchio di Lazio, Piemonte, Liguria e Sardegna e ora la società ne ha annunciato l'imminente chiusura. "Durante la riunione - spiegano le rappresentanze sindacali aziendali di Cgil - è stata ufficializzata la chiusura del deposito del gruppo Sda, cosa che avverrà nei prossimi 3 mesi. Viene spontaneo chiedersi se chiudono in quanto i costi di gestione sono superiori ai ricavi, ma sappiamo bene che non è così. La proprietà, che ha acquisito il marchio Acqua & Sapone di tutta Italia, ha previsto un nuovo piano industriale teso a rifornire i punti vendita del Lazio direttamentre da Pescara attraverso una nuova piattaforma vicino Tivoli e chiudere quella di Lanuvio, lasciando senza lavoro oltre 170 lavoratori e le rispettive famiglie".

"Tutti i lavoratori - concludono i sindacati in una nota - combatteranno fino allo stremo per evitare questa soluzione illogica e controproducente per tutto l'indotto e l'impatto sociale che ne deriva. Evidentemente il motto 'oltre la convenienza' non guarda in faccia a nessuno".