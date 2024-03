Acquisite Bomarea e AvoAmerica Perù, Unifrutti si rafforza a livello globale

Unifrutti punta su mirtilli e avocado con due acquisizioni

Il Gruppo Unifrutti, un leader mondiale nella produzione e distribuzione di frutta fresca, ha annunciato di aver completato l'acquisizione al 100% di Bomarea e delle operazioni in Perù di AvoAmerica (AvoAmerica Peru), precedentemente di proprietà di Solum Partners, una società di investimenti nel settore agricolo con sede negli Stati Uniti, e di Alpine Fresh, una società statunitense specializzata in frutta e verdura fresca.

Come riporta Italia Fruit, queste acquisizioni consolidano ulteriormente la presenza di Unifrutti in Perù e arricchiscono la sua gamma di prodotti freschi con l'aggiunta di mirtilli e avocado di alta qualità. Unifrutti si impegna a fornire una fornitura affidabile e di alta qualità di prodotti freschi ai suoi clienti globali, e l'integrazione di queste nuove aziende sottolinea il suo impegno nel soddisfare la crescente domanda di prodotti salutari e nutrienti.

Bomarea e AvoAmerica Peru sono riconosciute come leader nella produzione di mirtilli e avocado di alta qualità in Perù, con una superficie coltivata totale di quasi 2.000 ettari. Questa acquisizione posiziona strategicamente Unifrutti per rispondere alla domanda mondiale in crescita di mirtilli e avocado, migliorando inoltre il suo accesso a mercati chiave come gli Stati Uniti e la Cina. Bomarea e AvoAmerica Peru manterranno le loro relazioni commerciali consolidate e continueranno le loro partnership con distributori di rilievo come Alpine Fresh e Westfalia Fruit.

Mohamed Elsarky, CEO del Gruppo Unifrutti, ha sottolineato l'importanza strategica di questa operazione: "L'integrazione di Bomarea e AvoAmerica Peru nel nostro gruppo non solo amplia la nostra gamma di prodotti, ma migliora anche l'esperienza del nostro servizio clienti. Mirtilli e avocado sono molto richiesti e in espansione, quindi l'inclusione di queste aziende nel nostro portafoglio si allinea perfettamente con il nostro impegno a fornire frutta di alta qualità ai nostri clienti in tutto il mondo. Queste tre acquisizioni, incluse Verfrut, segnano l'inizio dei nostri ambiziosi piani per diventare leader globale sostenibile nella produzione e distribuzione di frutta".