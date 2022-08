Gas russo e petrolio alle stelle: una proposta di austerity "tollerabile"

Un'austerity "tollerabile" contro caro-petrolio e scarsità di gas

Petrolio e metano, questi fossili ci stanno dando il tormento, non bastava il COVID 19 mancava chi doveva mettere in fibrillazione tutto il mondo. Ora, non per lamentarmi, ma ritengo che anche noi possiamo in qualche modo procurare delle “sofferenze” finanziarie a chi ci impedisce di vivere nella normalità. Domanda: hai qualche idea? Forse una ce l’ho e ricalca in qualche modo l’austerity subita nel 1973 per mancanza di carburante e con i prezzi alle stelle. Veniamo a quello che voglio proporre. Se proprio dobbiamo fare dei sacrifici almeno quelli li possiamo programma noi? Mi spiego meglio; nel 1973 tutte le domeniche erano senza circolazione delle autovetture private, successivamente siamo passati alle targhe alterne.

Siamo stati mesi tappati in casa per il COVID 19 e quasi ci siamo abituati, ma ora la faccenda è un po’ diversa e più grave sotto il profilo economico-finanziario, i russi vogliono chiuderci i flussi di metano e la speculazione internazionale non fa scendere il prezzo del petrolio (in passato mi sono occupato di questioni petrolifere e posso comunicare che il prezzo di costo del petrolio in pipeline era di 12,50 dollari al barile, equivalente a 159 litri). Ed ecco il suggerimento. Si potrebbe per almeno sette domeniche alternate, una si e una no, fra ottobre e dicembre, pensare ad uno stop alla circolazione, questa volta voluto e programmato da noi e poi, noi italiani, abbiamo tanta fantasia e sapremo come passare la domenica. Il dato Italia sarebbe questo:

Auto in circolazione in Italia 54.401.299 che percorrono in media la domenica km 50 : 15 km/l = consumo 3,34 lt x € 1.9 = € 6,346. 54.401.299 di auto x a 3,34 lt = lt 181.700.338,66 x 7 settimane = lt 1.271.902.370,62 x € 1,9 = € 2.416.614.504,17 risparmio spesa carburante.

Proviamo ora ad aggiungere le circa 133 milioni di autovetture che circolano in Europa ed otteniamo un ulteriore risparmio di lt 444.220.000, direi un numero ragguardevole. All’Italia e all’Europa gioverebbe molto programmare una riduzione di questo tipo, così facendo si può dare un segnale alla speculazione che sembra non finire mai. Per concludere voglio sottolineare che per noi utenti sarà sicuramente un sacrificio, ma ci tengo a ricordare che a pagare siamo sempre noi cittadini e quasi mai gli speculatori. Possiamo provare?