Adidas alza le stime per il 2024 e mette a segno un +9,9% in Borsa

Adidas, il mercato apprezza il rialzo dell'outlook 2024: +9% in Borsa

Adidas chiude con un notevole 9,9% sulla Borsa di Francoforte, trainato da un miglioramento dell'outlook sugli utili per l'anno in corso, dopo la pubblicazione dei dati trimestrali. Nel primo trimestre, l'azienda ha riportato una performance superiore alle attese, con un utile operativo di 336 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 60 milioni dell'anno precedente, quando ha subito perdite a seguito della rottura con Kanye West e della cessazione dell'attività Yeezy.

Per il 2024, Adidas ha rivelato di prevedere un utile operativo di circa 700 milioni di euro, superando così la precedente stima di 500 milioni. Tuttavia, questa cifra si attesta al di sotto della stima media degli analisti, che si aggira intorno agli 871 milioni di euro. Si prevede che le vendite, seppur neutrali rispetto alla valuta, aumenteranno in modo significativo nel 2024, rispetto al tasso medio a una cifra.

Le prospettive positive per il 2024 giungono in seguito alla prima perdita annuale di Adidas in oltre trent'anni, causata dalle difficoltà incontrate con la linea Yeezy e dalla gestione complessa delle giacenze negli Stati Uniti. Tuttavia, il CEO di Adidas, Bjørn Gulden, ha rassicurato gli investitori già in precedenza, dichiarando di essere fiducioso nel recupero dell'azienda: "Dovremmo assistere a una crescita nel primo trimestre, ma mi aspetto un'accelerazione più marcata nella seconda metà dell'anno". Si prevede che il gruppo di Herzogenaurach tornerà a una crescita a due cifre nel 2026.

Relativamente alla linea Yeezy, Adidas ha annunciato di aver venduto altri 150 milioni di euro di prodotti nel trimestre, generando un utile operativo di circa 50 milioni di euro. Le rimanenti scorte dell'inventario saranno probabilmente vendute per circa 200 milioni di euro entro la fine dell'anno, ma senza contribuire ulteriormente agli utili nel resto dell'anno.

Adidas ha inoltre sottolineato che si aspetta ancora effetti valutari sfavorevoli che influenzeranno la redditività nel corso dell'anno, influenzando sia i ricavi dichiarati che lo sviluppo del margine lordo nel 2024.