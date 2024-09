Adidas "fa le scarpe" ad Amazon, mega polo logistico a Mantova: 700 nuovi posti di lavoro

Adidas sfida Amazon con il suo mega centro di distribuzione a Mantova

Non c'è solo Amazon ad investire nei poli logistici in Italia, un settore che conta su 1 milione di occupati , 93 miliardi di fatturato ossia il 5,4 del Pil. Infatti il gigante tedesco Kuehne +Nagel ha aperto per Adidas un polo logistico vicino a Mantova con un investimento da 300 milioni di euro che darà lavoro a regime a 700 persone e sarà in grado di spedire, a regime 18mila pacchi all' ora, 90 milioni all'anno. Il polo logistico servirà 19 paesi dove opera l'azienda tedesca leader nell'abbigliamento sportivo.

Ovviamente non solo e-commerce per clienti privati, servizio complesso che partirà a marzo, ma anche per i negozi e i grossisti dell'area sud Europa. Certo l'Italia, per la sua conformazione, risulta ottimale per lo smistamento merci data la vicinanza con le autostrade che portano al nord Europa e al mare. Nel caso di Mantova, per attirare l'attenzione dei due investitori tedeschi, la pubblica amministrazione comune, provincia e regione si sono particolarmente adoperati per snellire le pratiche burocratiche il che ha permesso la costruzione del gigantesco magazzino, 130 Mila metri quadri, in soli due anni.

Ovviamente tutto e sostenibile e i pannelli solari sul tetto producono 13 mila Mw all'anno ossia il consumo di 5 Milà abitazioni private, produzione che però non basta ad alimentare il complesso altamente automatizzato da 700 robot che permettono lo stoccaggio e lo smistamento delle merci. Per Kuehne+Nagel si tratta del primo investimento in Italia a cui ne seguiranno altri vicino a Venezia per un polo logistico dell'occhialeria di LVMH e a Milano per il settore farmaceutico. Investimento previsto 150 milioni di euro.