Aeroporti, De Micheli: ‘Voli in calo, traffico del 2019 tornerà solo nel 2023'

Con l'emergenza Coronavirus "il traffico aeroportuale è oggettivamente calato e abbiamo una prospettiva di raggiungimento degli stessi livelli del 2019, che era di 191 milioni di passeggeri in tutta Italia, probabilmente alla fine del 2023. Il tempo per fare il piano aeroporti in questa fase lo abbiamo". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Paola De Micheli oggi a Firenze parlando con i giornalisti al termine di un incontro con il sindaco Dario Nardella.