Alessandro Profumo, la nuova sfida con Rialto Ventures, nominato presidente

Venture capital, la nuova sfida di Alessandro Profumo: presidente dell'advisory

Una nuova sfida manageriale attende Alessandro Profumo dopo le esperienza come ad di Unicredit, Leonardo e Mps. Il banchiere si è lanciato nel venture capital ed è appena stato nominato presidente dell’advisory board di Rialto Ventures, nato nel 2022 - si legge su Milano Finanza - da un'iniziativa di Stefano Quintarelli e Simone Brunozzi. Il fondo Rialto 1 Euveca (tecnologie di trasformazione digitale B2B) è gestito da Avm Gestioni sgr che fa capo a Avm Associati guidata da Giovanna Dossena. Nel team del fondo, oltre a Quintarelli e Brunozzi, ci sono Giovanni Baldassarri, Ash Fontana e Lorenzo Manes.

Quintarelli, considerato uno dei papà di internet in Italia, è stato anche manager per grandi gruppi internazionali e ha inventato lo Spid. Brunozzi, imprenditore seriale, è stato technology evangelist di Amazon Aws e vicepresidente e chief technology officer di Hybrid Cloud in VmWare. Da quando è operativo Rialto Ventures che ha finanziato - prosegue Milano Finanza - quattro startup - Keyless, Medicilio, V-Nova e Roboze - per un investimento di oltre 19 milioni, è l’unico fondo italiano il cui anchor investor è l’americano Blue Canyon e un altro investitore chiave è Federico Faggin, inventore vicentino-americano del chip.