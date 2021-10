Alitalia, il saluto commosso di una hostess a Fiumicino

Prima del decollo dell'ultimo volo Alitalia, direzione Cagliari, una hostess, all'aeroporto di Fiumicino, saluta i passeggeri al microfono: "Grazie per averci accompagnato per questi 74 anni, grazie di nuovo per aver volato sempre con noi e averci dato fiducia". Il saluto, commosso, fa subito scattare un applauso in tutto il gate.

