"All’Antico Vinaio" divorzia da Percassi, salta l'accordo a meno di due anni

Antico Vinaio, fine della joint venture con il gruppo Percassi

La partnership tra il Gruppo Percassi e All’Antico Vinaio è terminata dopo meno di due anni. La notizia è stata annunciata improvvisamente tramite un comunicato congiunto, subito dopo l'apertura del loro quarto negozio insieme lo scorso marzo. Secondo il comunicato rilanciato da Pambianconews, l'obiettivo iniziale della collaborazione era accelerare la crescita del marchio durante un periodo di sviluppo. Con il raggiungimento di una massa critica di negozi a livello nazionale, All’Antico Vinaio ha avanzato da una dimensione imprenditoriale a quella di un'azienda con proiezione internazionale.

Nonostante la fine della partnership, le relazioni tra le due parti continuano con reciproca stima. Nel dicembre 2022, Antonio Percassi e Tommaso Mazzanti avevano annunciato una joint venture paritetica chiamata Av Retail, che ha generato ricavi per 2,9 milioni di euro nel 2023. In circa un anno e mezzo, hanno aperto quattro nuovi negozi in Italia (Verona, Napoli, Bergamo e Milano), ma non sono state aperte nuove sedi in Europa.

Nel frattempo, All’Antico Vinaio ha inaugurato diversi nuovi punti vendita, tra cui a Las Vegas e Los Angeles, oltre a un quarto negozio a Milano lo scorso aprile, il terzo nella città lombarda. Nel 2022, la società All’Antico Vinaio Italia srl ha riportato ricavi per 10,7 milioni di euro, con un Ebitda di 1,2 milioni e un utile netto di 565mila euro.