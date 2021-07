Allarme Covid: Borse europee in rosso, Milano la peggiore performance (-2,5%)

L’andamento dei contagi da Covid-19, l’imperversare della variante Delta e il discusso “Freedom day” deciso a Londra nonostante il numerosi casi di positività hanno contribuito a rendere negativa la prima seduta settimanale delle Borse europee.

Dopo un’apertura in calo, c’è stata l’accelerazione al ribasso: gli indici europei sono tutti in rosso, a partire dal FTSE MIB -2,74% di Milano, che segna la performance peggiore scivolando verso i 24.000 punti, seguito dal CAC 40 -2,00% di Parigi, il DAX 30 -1,96% di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 -1,75% di Madrid e l'AEX -1,81% di Amsterdam. L'euro torna sotto quota 1,18 dollari. Cala il petrolio, dopo l'accordo Opec+. Spread in rialzo a 106 punti

In questo scenario assumono particolare rilevanza le decisioni delle banche centrali e soprattutto della Federal Reserve: la notevole crescita dell’inflazione fa sì che le rassicurazioni dei governatori non siano sufficienti a stabilizzare il quadro.

Nei giorni scorsi anche Janet Yellen. segretaria al Tesoro statunitense, ha espresso preoccupazione, pur dicendosi convinta che “nel medio periodo vedremo l'inflazione tornare a livelli normali”.