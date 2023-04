Altro che rosso... Valentino, bilancio verdissimo: 1,5 miliardi di ricavi

Valentino, che numeri per la celebre maison di moda: super 2022

Valentino ha archiviato il 2022 con un bilancio quasi da record. La storica maison ha fatto registrare 1,42 miliardi di ricavi nell'esercizio dello scorso anno, in incremento del 15% a cambi correnti e del 10% a cambi costanti rispetto ai dodici mesi del 2021. Un andamento - riporta Milano Finanza Fashion - che è stato guidato da un robusto aumento del 21% della rete diretta, compreso l’e-commerce, mentre l’area wholesale è diminuita del 6%. Il progetto di bilancio consolidato approvato dal cda evidenzia un ebitda inclusivo degli effetti dell’Ifrs16 pari a 337 milioni (+18%) e un risultato operativo pari a 121 milioni di euro (+30%).

"Il riposizionamento di Valentino come la più affermata maison de couture italiana e l'attenzione alla crescita organica hanno portato alla scelta di diventare fur-free nel 2022 e di concentrarsi unicamente sulla main line Valentino, terminando il business legato a RedValentino con la stagione autunno-inverno 2023/24", ha spiegato in una nota la società. Le due linee insieme - prosegue Milano Finanza Fashion - hanno totalizzato un fatturato di 100 milioni di euro nel 2019. "Nel 2022 l’obiettivo di innovare, coinvolgere i clienti e creare una forte brand experience ha trovato piena concretizzazione nella Valentino Pink PP collection fall-winter 2022/23 del direttore creativo Pierpaolo Piccioli, capace di perpetuare l’eredità del rosso Valentino attraverso una rilettura moderna". Significativa è stata anche l’exhibition "Forever Valentino" curata da Massimiliano Gioni e Alexander Fury presentata a Doha. In crescita del 40% anche il beauty, affidato a L’Oréal.