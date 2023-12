Angelucci, plusvalenza di 173 mln. Super affare la vendita della Utsr

Utsr, istituita con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'8 maggio 2006, è un ateneo non statale che rilascia titoli di studio equipollenti a quelli rilasciati dalle università tradizionali

“Radio Capital” sta per passare dal gruppo Gedi alla famiglia Angelucci, operante nella sanità e nell’editoria. Ma intanto la dinastia guidata dal deputato Antonio mentre il gruppo industriale è affidato al figlio Giampaolo, fa i conti con la lauta plusvalenza di un super affare. Si tratta della vendita perfezionata lo scorso anno dell’Università Telematica San Raffale (Utsr) alla Multiversity del fondo di private equity Cvc.



I numeri del deal non sono mai stati comunicati ma ora si apprende, dal bilancio 2022 della San Raffaele spa appena depositato, che gli Angelucci hanno incassato una plusvalenza di quasi 173 milioni dalla cessione del 100% di Utsr srl che nel bilancio della controllante era in carico per 4,7 milioni. Utsr, istituita con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'8 maggio 2006, è un ateneo non statale che rilascia titoli di studio equipollenti a quelli rilasciati dalle università tradizionali, con un'offerta didattica erogata in modalità di e-learning a più di 8.000 studenti.



La San Raffaele è controllata pe il 98,4% dalla Three, holding che gli Angelucci posseggono in Lussemburgo, e per l’1,6% da Finanziaria Tosinvest, la capogruppo italiana di cui numero uno è Giampaolo Angelucci. Tornando all’affarone con Cvc questo ha ovviamente impattato sui numeri complessivi del 2022 di San Raffaele che si sono chiusi nel consolidato con un utile di 20 milioni rispetto a quello di 9,3 milioni del precedente esercizio mentre i ricavi complessivi del gruppo ospedaliero, che ha 23 strutture con una capacità di oltre 3mila posti letto, sono progrediti anno su anno da 157,4 a quasi 169 milioni. Presidente di San Raffaele è Carlo Trivelli mentre Antonio Vallone ne è l’amministratore delegato.