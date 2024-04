Angelucci vuole La Verità: sul piatto 25 milioni, si chiude a fine mese

In attesa di capire come finirà la vicenda legata all’Agi, la famiglia Angelucci muove decisa verso la Sei di Maurizio Belpietro. La novità non è tanto nell’interessamento verso la società editrice del giornalista bresciano, ma sui tempi: fonti accreditate, infatti, raccontano che la trattativa ha preso una brusca accelerata e che potrebbe concludersi addirittura entro la fine del mese. Si sfilerebbe dall’operazione Federico Vecchioni, che era entrato nel capitale della società nei mesi scorsi perché gli Angelucci pare siano interessati al 100% delle azioni.

Quale la cifra dell’offerta che ha definitivamente fatto vacillare Belpietro? I numeri restano top secret, ma qualcuno bisbiglia che sia vicina ai 25 milioni per portare a casa la Società Editrice Italiana che ha come punta di diamante La Verità ma ha al suo arco anche Panorama e altre ex testate della galassia Mondadori. Di fronte a questi soldi parrebbe impossibile rinunciare, visto anche il momento complicato che l’editoria tutta sta vivendo. Una cifra assai corposa, che fa impallidire i 14 milioni messi sul piatto da Msc per rilevare il Secolo XIX dal gruppo Gedi ma che è inferiore ai 30 richiesti da Eni per rilevare l'Agi.

Sembra, infine, che questa mossa degli Angelucci sia “difensiva” in relazione all’Agi. Il polverone che si è levato – e che Affaritaliani.it ha anticipato nei giorni scorsi confermando lo stop alla trattativa – ha indispettito il senatore della Lega che ha preferito indirizzarsi verso altri obiettivi, magari inserendo come agenzia quella Dire che è guidata da un ex dipendente di Angelucci, Davide Vecchi, già direttore de Il Tempo. Un polo della stampa di centro-destra è già realtà, ma entro la fine del mese potrebbe addirittura avere sembianze ancora più corpose. Si tratta di aspettare qualche giorno.