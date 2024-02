Apple, l'Ue pronta a 500 mln multa per norme violate sullo streaming musicale

Apple, l'Ue pronta a 500 milioni di multa. Violate le norme sullo streaming musicale

L'Unione europea è pronta a multare Apple per circa 500 milioni di euro per presunte violazioni del diritto comunitario sulla concorrenza. Lo riferisce il Financial Times, che cita fonti anonime vicine al dossier. Secondo il quotidiano la sanzione - culmine di una lunga indagine antitrust della Commissione dopo una denuncia da parte di Spotify - dovrebbe essere annunciata all'inizio del mese prossimo.

L’anno scorso, la Commissione europea ha accusato Apple di distorcere la concorrenza nel mercato dello streaming musicale attraverso le regole dell’App Store che impediscono agli sviluppatori di informare gli utenti su altre opzioni di acquisto.