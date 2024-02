Arabia, Bin Salman si prende il tennis. "Partnership pluriennale con l'Atp"

Arabia Saudita sempre più padrona dello sport mondiale: preso anche il tennis maschile

L'Arabia Saudita continua a crescere dal punto di vista del business a livello sportivo. Bin Salman ha messo a segno un altro colpo, l'ennesimo. Dopo il golf e il calcio adesso gli emiri si sono assicurati anche il tennis e si parla dei massimi tornei a livello mondiale. L'Atp, infatti, l'organizzazione che governa il circuito professionistico maschile, e Pif, il fondo pubblico per gli investimenti dell'Arabia Saudita, hanno infatti annunciato ieri - si legge su La Stampa - una "partnership strategica pluriennale".

L'accordo prevede la sponsorizzazione della classifica mondiale e un "impegno" fino al 2027 nei supertornei tornei di Indian Wells, Miami e Madrid, in quello appena minore di Pechino, oltre che nelle Atp Finals, che a settembre saranno ospitate per la quarta volta (su cinque che prevede l'attuale contratto) a Torino. Dall'anno scorso, inoltre, le Atp Next Gen Finals – riservate ai migliori under 21 del mondo, nate a Milano nel 2017 – si svolgono a Gedda, ed è recente la nomina dell'ex numero 1 del mondo, Rafa Nadal, ad ambasciatore dello sport saudita. Riad - conclude La Stampa - avrebbe voluto annettersi anche le Wta Finals, ma le due antiche pasionarie Chris Evert e Martina Navratilova, oltre a molte più giovani colleghe, hanno invocato i diritti negati alle donne in Arabia Saudita, facendo (temporaneamente) naufragare il progetto. Ma gli emiri, guidati da Bin Salman sono già pronti a tornare alla carica.