Arrivano le Havaianas di Dolce&Gabbana, al via la capsule collection

Arrivano le Havaianas di Dolce&Gabbana

Al via la partnership estiva tra Havaianas e Dolce&Gabbana. La collezione in edizione limitata, disponibile dal 13 giugno, propone quattro modelli unici che reinterpretano le stampe più celebri di Dolce&Gabbana. Le varianti "Classics" sfoggiano motivi animalier come il leopardo e la zebra, mentre "Blu Mediterraneo" e "Carretto Siciliano" si ispirano ai colori e ai decori della tradizione siciliana.

Ogni paio di infradito è impreziosito da cinturini in velluto stampato, un logo Havaianas in metallo e un'elegante spilla con perla firmata Dolce&Gabbana. Anche la confezione è un piccolo capolavoro, con un mix di finiture opache, dettagli metallizzati e tocchi dorati. La collezione sarà disponibile online sui siti ufficiali di entrambi i brand, nei negozi monomarca Havaianas e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.