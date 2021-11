Assegno unico, 2100 € all'anno a figlio. Primi 175 al settimo mese gravidanza

Assegno unico, soldi già dal settimo mese gravidanza. 2100 € all'anno

Il Consiglio dei ministri nella giornata odierna varerà l'atteso decreto attuativo per l'assegno unico. I soldi alle famiglie con figli questa volta sono davvero in arrivo, la misura partirà da marzo 2022. Il primo assegno - si legge sul Messaggero - scatterà quando il bimbo sarà ancora nel pancione della mamma, a partire dal settimo mese di gravidanza, poi lo accompagnerà per tutto il percorso di crescita fino al compimento del ventunesimo anno di età. Per chi ha un Isee fino a 15.000 euro l'importo dell'assegno sarà di 175 euro al mese a figlio, ovvero 2.100 euro l'anno. Man mano che il reddito sale, il contributo diminuisce.

Con un Isee - prosegue il Messaggero - fino a 20 mila euro, l'assegno sarà di 150 euro al mese a figlio, ovvero 1.800 euro all'anno; un Isee fino a 30.000 euro porta l'assegno unico a 100 euro al mese. Sopra i 40.000 euro di Isee la cifra si stabilizza a 50 euro al mese, ovvero 600 euro l'anno. L'assegno sarà erogato anche per i figli maggiorenni a carico, fino al compimento del 21esimo anno d'età: in questi tre anni però la cifra negli ultimi tre anni verrà dimezzata.

