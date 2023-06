Assegno unico giugno: arriva il maxi conguaglio. Ecco chi ci guadagna

Assegno unico giugno: il 10 giugno sapremo quando le modalità di ricalcolo del maxi conguaglio

Alcuni attendono ancora l'assegno unico giugno. Il ritardo è dovuto alle verifiche effettuate dall'Inps dovute al premio di nascita o per chi ha aggiornato l'ISEE in un secondo momento. Detto questo, l'assegno unico giugno verrà pagato in due date: la prima tra il 10 e il 20 di ogni mese (solo per chi non ha subito variazioni rispetto al mese precedente) e la seconda tra il 20 e il 31 del mese (per chi ha visto variare il proprio budget familiare).