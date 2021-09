Ast ceduta al gruppo Arvedi, l'acciaieria di Terni torna italiana

Thyssenkrupp ha annunciato la vendita di Acciai Speciali Terni (AST), inclusa la relativa organizzazione commerciale in Germania, Italia e Turchia, alla societa' italiana Arvedi, raggiungendo cosi' un nuovo traguardo nel riassetto del gruppo. Lo si legge in una nota. E' stato concordato di non divulgare il prezzo d'acquisto. La transazione e' soggetta all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza di thyssenkrupp AG e all'autorizzazione dell'autorita' antitrust europea. Il closing dell'operazione e' previsto entro il primo semestre 2022. Inoltre, Thyssenkrupp sta esaminando la possibilita' di mantenere una partecipazione di minoranza nel gruppo Ast. I dettagli riguardo a tale possibilita' saranno concordati entro il closing.

Acciai Speciali Terni: Giorgetti, con Arvedi tassello importante nostro acciaio

'Il governo ha seguito con la dovuta attenzione e discrezione tutta la vicenda e oggi siamo soddisfatti per il risultato positivo della vendita dell'Ast di Terni. Questa conclusione rappresenta un tassello importante per la valorizzazione e il rilancio dell'acciaio italiano. Accogliamo con favore che la proprieta' passi a un gruppo italiano e auspichiamo che questo si traduca anche in uno sviluppo dell'area industriale e in una tutela per tutto il territorio interessato. Con grande piacere facciamo i nostri auguri ai lavoratori che possono guardare al futuro con nuova fiducia e all'azienda per l'impegno e la sfida che hanno raccolto' . Lo dichiara il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.