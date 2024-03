AstraZeneca acquisisce Fusion per 2 mld e investe su nuove cure per il cancro

Astrazeneca acquisisce la statunitense Fusion per oltre 2 mld

Astrazeneca ha annunciato l'acquisto dell'azienda statunitense di radiofarmaci antitumorali Fusion, un'azienda biofarmaceutica che sviluppa radioconiugati (Rc) di prossima generazione, per una cifra massima di 2,4 miliardi di dollari.

Secondo i termini dell’accordo definitivo, AstraZeneca attraverso una controllata acquisirà tutte le azioni di Fusion. Accordo raggiunto sulla base di 21 dollari per ciascuna di esse: più un diritto sul valore contingente non trasferibile di tre dollari pagabili al raggiungimento di un determinato traguardo normativo.

"L’acquisizione - sottolinea l'azienda in una nota - segna un importante passo avanti nella realizzazione dell’ambizione di trasformare il trattamento del cancro e i risultati per i pazienti sostituendo i trattamenti tradizionali come la chemioterapia e la radioterapia con trattamenti più mirati". I radioconiugati negli ultimi anni stanno diventando una modalità promettente nel trattamento del cancro. Questi medicinali rilasciano un isotopo radioattivo direttamente nelle cellule tumorali attraverso un target preciso e utilizzando molecole come anticorpi, peptidi o piccole molecole.