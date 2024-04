Astrazeneca, respinta la richiesta del Ceo Soriot di un aumento di 2 mln

Astrazeneca, bocciata l'aumento salariale del Ceo Soriot

La remunerazione esorbitante dei manager delle grandi aziende è un tema che continua a destare scalpore e dibattito all'interno della comunità degli investitori e oltre. Secondo il Corriere della Sera, l'ultima controversia riguarda Pascal Soriot, Ceo di Astrazeneca, che ha proposto un aumento salariale di quasi due milioni di sterline all'anno. Una richiesta che è stata ricevuta con freddezza da parte degli azionisti e delle società di consulenza indipendenti come Glass Lewis e Iss, che la considerano "eccessiva e non in linea con i compensi dei Ceo delle principali società europee del settore farmaceutico".

La situazione evidenzia il persistere di un dibattito riguardo ai cosiddetti "super-stipendi" dei dirigenti aziendali, soprattutto nei casi in cui tali compensi risultano sproporzionati rispetto alla performance aziendale o al contesto economico generale. Anche personaggi come Elon Musk non sono immuni da tali contestazioni. Nonostante abbia proposto un pacchetto di compensi stratosferico nel 2018, Musk si è visto recentemente bocciare da una corte del Delaware la richiesta di un premio da 55 miliardi di dollari, avanzata da un gruppo di azionisti.