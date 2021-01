Atlantia, approvata scissione parziale e proporzionale della società

Atlantia, l'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato la scissione parziale e proporzionale della società

Si è riunita sotto la presidenza di Fabio Cerchiai l’assemblea straordinaria dei soci di Atlantia. L’intervento dei soci in assemblea, che ha registrato la partecipazione del 72,2% del capitale sociale della società, ha avuto luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato in considerazione delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19. L’Assemblea dei soci ha approvato, con il voto favorevole del 99,7% del capitale rappresentato, il progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia in favore della società beneficiaria, interamente posseduta, Autostrade Concessioni e Costruzioni. Alla Beneficiaria verrà attribuito un compendio costituito da una partecipazione pari al 33,06% del capitale sociale di Autostrade per l’Italia (“ASPI”) con assegnazione ai soci di Atlantia dell’intero importo dell’aumento di capitale della Beneficiaria a servizio dell’operazione di Scissione. L’operazione prevede inoltre il conferimento in natura nella Beneficiaria da parte di Atlantia della restante quota di partecipazione pari al 55% del capitale sociale di ASPI e la quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni della Beneficiaria.

l’Assemblea ha inoltre approvato di ridurre il capitale sociale di Atlantia al servizio della scissione per 250.000.000 euro modificando conseguentemente, con effetto dall’efficacia della scissione, l’art. 6 dello statuto sociale. Alla data di efficacia della scissione il capitale sociale di Atlantia sarà quindi pari a 575.783.990 euro diviso in numero 825.783.990 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.

Nel frattempo, qualora antecedentemente alla data di efficacia della Scissione, ma comunque non oltre il 31 luglio 2021, Atlantia dovesse ricevere un’offerta per l’acquisto dell’intera partecipazione pari all’88% del capitale detenuta in ASPI da parte di CDP e/o altri investitori, il consiglio di amministrazione di Atlantia ne valuterà la coerenza con l’interesse sociale e provvederà a una nuova convocazione dell’assemblea, in sede straordinaria, per sottoporre alla medesima l’eventuale revoca della delibera di scissione già assunta.