Atlantia, i Benetton rilevano lo 0,75%: "Fiducia nella società"

I Benetton, attraverso la loro holding Sintonia, rafforzano la presa in Atlantia e arrivano al 31%. Una percentuale che hanno raggiunto attraverso una serie di acquisti sul mercato realizzati in agosto e per complessivamente lo 0,75% del capitale della holding infrastrutturale. Gli acquisti poggiano sulla fiducia riposta da Ponzano Veneto nella società, nel management che la guida e nelle strategie di sviluppo che sono state annunciate nei mesi scorsi e che, inevitabilmente, proiettano la società in un futuro senza Autostrade, prossima alla cessione a Cdp-fondi.