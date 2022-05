Atlantia: nel I trimestre ricavi a 1,49 mld. Nominati gli advisor per l'opa

Atlantia, crescono i ricavi e cala l’indebitamento

Atlantia ha chiuso il primo trimestre con ricavi operativi pari a 1,491 miliardi di euro, in progressione del 13% rispetto ai 1,319 mld dello stesso periodo dello scorso anno. L'Ebitda è pari a 917 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto ai 792 mln del primo trimestre del 2021. L'utile si attesta a 344 milioni rispetto al rosso di 97 del primo trimestre del 2021. Il debito finanziario netto al 31 marzo 2022 è pari a 28,7 miliardi di euro, in riduzione di 1,3 miliardi di euro rispetto a fine 2021 (-4%).

I Ricavi da pedaggio autostradale sono pari a 1.184 milioni di euro con un incremento di 118 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2021, principalmente attribuibile all’aumento del traffico delle concessionarie autostradali del gruppo Abertis (+174 milioni di euro) e delle altre attività autostradali estere (+31 milioni di euro), al netto dei minori ricavi per la scadenza ad agosto 2021 delle concessioni di Acesa e Invicat (107 milioni di euro). I ricavi per servizi aeronautici sono pari a 85 milioni di euro con un incremento di 53 milioni di euro correlato alla ripresa del traffico di Aeroporti di Roma e Aéroports de la Côte d’Azur rispetto alla sostanziale inoperatività del primo trimestre 2021 determinata dalle restrizioni alla mobilità per la pandemia da Covid-19.

Aeroporti di Roma, crescono i passeggeri ma ancora lontani dal 2019

Nel primo trimestre 2022, il sistema aeroportuale romano ha registrato 4,3 milioni di passeggeri, in deciso incremento rispetto al 2021 per effetto della positiva evoluzione della situazione epidemiologica rispetto al precedente esercizio, pur rimanendo ancora inferiore ai livelli pre-crisi pandemica (-57% rispetto al 2019). Lo rende noto Atlantia in un comunicato. La crescita è stata trainata principalmente dall’incremento dei flussi di traffico Ue (+572%) e Extra Ue (+334%), mentre per l’ambito domestico il tasso di crescita risulta essere +113% tenuto conto che questo segmento di mercato era stato impattato in misura minore dalle restrizioni alla mobilità legate alla pandemia.

Atlantia: confermato l’outlook 2022

Atlantia per il 2022 conferma la previsione di ricavi consolidati pari a circa 6,6 miliardi di euro e dell’Ebitda pari a circa 4,1 miliardi con un miglioramento atteso rispetto ai risultati 2021, beneficiavano sia del ristoro non ricorrente riconosciuto ad Aeroporti di Roma per le perdite da Covid-19 (circa 200 milioni), sia del contributo delle società spagnole Acesa ed Invicat le cui concessioni sono terminate ad agosto 2021 (circa 0,4 miliardi di euro). Si confermano investimenti per circa 1,5 miliardi di euro. Lo rende noto il gruppo Atlantia.

In considerazione dei dati di traffico dei primi quattro mesi del 2022 (+3% per il comparto autostradale e -46% per il comparto aeroportuale rispetto ai valori del 2019) e assumendo che nel prosieguo dell’anno non vi siano misure restrittive di rilievo alla mobilità, né un peggioramento degli effetti diretti e indiretti sull’economia in generale del conflitto iniziato in Ucraina a fine febbraio 2022, si legge nella nota, "si conferma la stima di volumi di traffico autostradale in crescita di circa il 4% e di traffico aeroportuale in diminuzione di circa il 40% sempre rispetto al 2019".

Il cda nomina gli advisor per l’opa sulle azioni ordinarie

Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha nominato Bnp Paribas e Morgan Stanley International Plc advisor finanziari a supporto delle valutazioni e delle attività che lo stesso Consiglio sarà chiamato a svolgere in relazione all’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Atlantia.

