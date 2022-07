Attacco hacker all'Agenzia delle Entrate: furto di dati e chiesto il riscatto

Agenzia delle Entrate sotto attacco hacker, ipotesi di estorsione. Al momento le indagini sono in corso

L'Agenzia delle Entrate finisce sotto attacco hacker: Swascan, polo del gruppo Tinexta, ha rilevato un attacco ransomware all'Agenzia delle Entrate da parte di LockBit.

Il collettivo hacker ha pubblicato su una bacheca pubblica la notizia di aver attaccato il sito delle Agenzie delle Entrate e di aver carpito 78 giga byte di dati.

Sul caso stanno lavorando gli investigatori della polizia posta le del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) che puntano a verificare l'informazione su cui, al momento, la stessa Agenzia delle Entrate sarebbe all'oscuro.

"LockBit ha pubblicato nel dark web la notizia di aver sottratto tramite malware 78 giga byte di dati dalla Agenzia delle Entrate, intimando un ultimatum di cinque giorni per il pagamento del riscatto per la restituzione di documenti, scansioni, rapporti finanziari e contratti, di cui presto verranno pubblicati degli screenshot esemplificativi del materiale rubato. In caso contrario, la consueta minaccia è di pubblicare i dati disponibili", ha spiegato Pierguido Iezzi, Ceo di Swascan. L'ipotesi è che si possa trattare, se verificata dagli investigatori informatici, di un tentativo di estorsione.