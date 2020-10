Economia

Lunedì, 19 ottobre 2020 - 10:43:00 Auchan vende la filiale cinese SunArt ad Alibaba per tre miliardi di euro Auchan mette fine alla sua attività in Cina, vendendo la filiale SunArt al colosso Alibaba per tre miliardi di euro. 484 ipermercati, 150mila dipendenti

Auchan: vende SunArt al colosso cinese Alibaba Auchan, il gruppo di distribuzione francese, ha annunciato la cessione della sua controllata cinese SunArt al colosso dell’e-commerce cinese Alibaba, per circa tre miliardi di euro. Mettendo un punto alla sua attività nel Paese. Dal comunicato stampa si apprende che il gruppo francese Auchan Retail ha accettato la proposta di Alibaba di riacquistare tutta la sua partecipazione in SunArt (484 ipermercati, 150.000 dipendenti) “tre anni dopo la firma di un’alleanza” e dopo aver “preso atto congiuntamente della specificità del mercato cinese”.