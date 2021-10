Aumento pensioni minime 2022 (e non solo quelle)? Ecco quanto cresceranno

Non è solo la riforma con quota 100 che verrà sostituita da quota 102-104 (ma attenti alla novità dell'ultima ora su quota 103) a tenere banco. L’aumento pensioni minime 2022 permetterà di avere un adeguamento al costo della vita dopo due anni di stand by per gli assegni a causa dell’inflazione nulla e negativa. Un'operazione che costa al governo Draghi 4 miliardi (stando alle stime) quella che porta a rivalutazione e aumento delle pensioni. Oltre alle minime nel 2022 ne beneficerenno anche quelle dirette - di vecchiaia e anticipata - oltre a quelle indirette e ai superstiti.

La domanda che tutti si pongono é: di quanto aumenteranno le pensioni? Secondo il sito miuristruzione.com "si va dai 126 euro medi in più all’anno per le pensioni fino a 1.500 euro lordi al mese – quelle 3 volte la pensione minima – ai 1.027 euro medi extra per gli assegni più alti. Questo con il metodo Prodi. Se invece si adotta il metodo Conte del 2019 si va da 126 a 484 euro annui"

Leggi inoltre