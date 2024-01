Auto, assicurazione obbligatoria nel 2024 anche per veicoli fermi in garage

Assicurazioni auto, brutte notizie con l'inizio dell'anno nuovo. Ecco che cosa cambia

Il 2024 porta grosse novità per quanto riguarda le assicurazioni delle auto. Entra in vigore una norma Ue che rende più complicata la situazione per proprietari di veicoli in disuso. Scatta, infatti, - si legge su Il Secolo d'Italia - l'obbligo anche per auto ferme o parcheggiate in aree private. Lo stesso discorso vale per tutti quei veicoli che non circolano su strade aperte al pubblico. Chi non si adegua rischia sanzioni molto pesanti. L'Rc auto sarà obbligatoria per tutti i veicoli a motore, anche quelli fermi o parcheggiati in garage e cortili. Questo l’effetto del decreto che attua la direttiva europea, in vigore dal 23 dicembre 2023. Viene di fatto eliminata la possibilità di non assicurare i veicoli che non sono in marcia o che sono fermi su strade o aree non accessibili al pubblico.

"L’obbligo si estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni", specifica la nuova norma. La legge impone l’assicurazione per tutti i veicoli immatricolati in Italia, vale a dire tutti quelli che hanno una velocità superiore a 25 km/h o un peso superiore a 25 kg e una velocità superiore a 14 km/h. Tra i veicoli interessati alla nuova normativa rientrano anche i rimorchi. È stato quindi introdotto il cosiddetto rischio statico, avvalorando l’idea che un veicolo anche quando comporta un rischio e per questo deve essere assicurato.