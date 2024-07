Auto elettriche? Il 29% dei proprietari si pente e vuole tornare alla benzina

Auto elettriche, quasi un terzo dei proprietari vuole di nuovo un veicolo a benzina

Il 29% dei proprietari di auto elettriche si è pentito e vuole tornare ai veicoli a benzina o diesel, secondo un sondaggio globale di McKinsey riportato da Automotive News. Il sondaggio ha coinvolto 30.000 consumatori in 15 dei principali mercati, rappresentando l'80% delle vendite totali. In particolare, negli Stati Uniti, il 46% dei proprietari di auto elettriche desidera tornare ai motori termici.

Le ragioni sono molteplici. Fare il pieno di corrente alla rete pubblica è scomodo: la rete di colonnine è poco capillare, spesso non sono coperte, le app o le carte di credito possono non essere accettate, e le colonnine non sempre sono funzionanti o rapide come promesso. Quindi un'esperienza molto più stressante rispetto al rifornimento di benzina o diesel.

Le percorrenze reali delle auto elettriche sono inferiori a quelle dichiarate dalle case automobilistiche. In laboratorio possono fare 500 km, ma nella realtà, considerando salite, discese, condizioni stradali, uso del climatizzatore e stile di guida, fanno circa 300 km. I consumatori si aspettano un'autonomia minima di 469 km, superiore ai 435,5 km del 2022.

montando il mito del risparmio con gli elettroni. Il costo dell'elettricità è aumentato. Ed infine, il 21% degli intervistati a livello globale non considera mai l'acquisto di un veicolo elettrico, con il 33% di questi che cita problemi di ricarica come motivo principale.