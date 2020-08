Auto, il diesel costerà più della benzina. In arrivo una stangata sul gasolio

Per le auto a diesel è in arrivo una stangata da 5 miliardi. Il ministero dell'Ambiente sta sottoponendo una consultazione on-line - si legge sul Sole 24 Ore - sui "sussidi ambientalmente dannosi", tradotto si chiede ai cittadini: che ne direste se il gasolio costasse più della benzina, cioè 1,42 euro al litro invece degli 1,28 euro di oggi? Potrebbe essere in dirittura d'arrivo l'epoca in cui conveniva avere un'auto alimentata a gasolio. I Sad, i sussidi ambientalmente dannosi stilati dal Ministero dell’Ambiente sono di diverso tipo e uno dei più noti è proprio la differenziazione del livello di accisa tra il gasolio e la benzina.

Il diesel, considerato un carburante generalmente più inquinante rispetto alla benzina, ha delle accise più basse: 0,617 €/litro rispetto agli 0,728 €/litro della benzina. I Sad potrebbero rigurdare anche altre categorie, come ad esempio l'accisa agevolata sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per l’estrazione di idrocarburi; l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare; la riduzione dei costi per i prodotti energetici (gasolio, benzina, GPL e gas naturale) usati per riscaldamento e come carburanti.