Auto, Toyota prima al mondo per vendite: sorpassa la tedesca Volkswagen e GM

Toyota, nel 2021 la casa automobilistica giapponese ha venduto 10,5 milioni di veicoli

La casa automobilistica giapponese Toyota si conferma la prima al mondo per vendite auto: nel 2021 secondo i dati pubblicati dal gruppo il colosso guidato dal Ceo Akio Toyoda ha venduto 10,5 milioni di veicoli, con un aumento del 10,1% rispetto all'anno precedente. La performance riflette la resistenza dell'intera produzione del colosso giapponese, che comprende anche i marchi Hino e Daihatsu, nonostante i problemi delle catene di fornitura globali dell'industria automobilistica, in particolare per i semiconduttori.

Toyota è al vertice per il secondo anno consecutivo davanti al gruppo tedesco Volkswagen (marchi VW, Audi, Skoda, Seat, ecc.) le cui vendite globali sono diminuite del 4,5% lo scorso anno, a 8,88 milioni di unità, secondo dati pubblicati metà gennaio.

L'estrema attenzione di Toyota per i suoi fornitori per molti anni le ha permesso di prepararsi meglio alla carenza di semiconduttori rispetto a molti rivali, soprattutto nella prima meta' del 2021. A dicembre, le vendite globali sono diminuite (-5,5% a livello di gruppo) per il quarto mese consecutivo. "Le prospettive sia per Covid-19 che per le forniture di parti rimangono incerte e continueremo a fare tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto" ha affermato il gruppo in una nota. Da ricordare anche la performance importante negli Stati Uniti dove la società giapponese è diventata il numero uno nelle vendite, battendo il record storico di General Motors, numero uno per ben 90 anni.

Intanto, la Borsa di Tokyo ha chiuso con un forte rimbalzo, dopo tre sedute consecutive di ribasso al termine di una settimana caratterizzata dal nervosismo per le indicazioni di politica monetaria della Federal Reserve. Al termine degli scambi l'indice Nikkei dei titoli guida ha recuperato il 2,09% a 26.717,34 punti. Nel complesso della settimana, tuttavia, e' sceso del 2,9%. Il più ampio indice Topix ha guadagnato l'1,87% a 1.876,89 punti. Tra i titoli in luce quelli del settore auto.

Dopo aver diffuso i dati Toyota ha messo a segno un rialzo del 3,42% a 2.237 yen. Anche Nissan (+2,45%) e soprattutto Mitsubishi Motors (+4,56%) hanno beneficiato dell'annuncio dell'alleanza che li unisce alla francese Renault che investira' 23 miliardi di euro per l'elettrificazione dei veicoli nei prossimi cinque anni per poter lanciare 35 nuovi modelli elettrici entro il 2030.